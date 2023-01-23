В Челябинской области отправили в СИЗО мужчину, который поджег автомобиль у храма

В Троицке Челябинской области арестовали мужчину, который поджег автомобиль у храма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 21 января обвиняемый вблизи храма Дмитрия Солунского в Троицке умышленно поджег автомобиль Ниссан Жук, разбив монтировкой стекло машины и бросив в салон подожженную тряпку, пропитанную растворителем. Ущерб составил более 980 тыс. рублей.

Мужчина не имеет постоянного места жительства, нигде не работает, ранее он уже был неоднократно судим и совершил преступление в период испытательного срока. Суд арестовал мужчину до 21 марта.