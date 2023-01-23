Bloomberg: ЕС может ужесточить санкции в отношении производства беспилотников из РФ

Евросоюз может расширить ограничения в отношении российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые использует военно-промышленный комплекс РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, конкретные предложения по новым антироссийским мерам страны - члены ЕС пока не получили.

При этом отмечается, что очередной пакет санкций против России - уже десятый - ЕС может ввести уже в следующем месяце.

Также сообщалось, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций в отношении Белоруссии, в том числе полного эмбарго на поставки вооружений и техники двойного назначения.