23 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Дмитрий Летников сохранил пост главы Горноуральского городского округа

Действующий глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников сохранил свой пост. Такое решение приняли местные депутаты.

Как говорится в опубликованном решении на официальном сайте муниципалитета, сегодня дума вновь избрала Летникова главой Горноуральского городского округа.

"Настоящее решение вступает в силу со дня принятия", - говорится в документе.

Дмитрий Летников родился и вырос в Нижнем Тагиле, но затем переехал на постоянное место жительства в село Лая. Являлся депутатом думы Горноуральского городского округа двух созывов. В декабре 2017 года был избран на должность главы округа.

Теги: Летников, пост, глава



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