23 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье в ДТП со "скорой" и большегрузом погибли пациенты больницы

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края прокомментировал крупное ДТП, которое произошло сегодня в Губахинском муниципальном округе на 169 км автодороги "Кунгур-Соликамск".

Telegram-канал 112 сообщил, что пассажирская "Газель" - автомобиль "Скорой помощи", перевозившей пациентов. В пресс-службе минздрава корреспонденту Накануне.RU сообщили, что это не "скорая", а автомобиль больницы. Он действительно перевозил пациентов.

Всего в автомобиле находились шесть человек. Пять пациентов и водитель. Трое пациентов и водитель скончались на месте ДТП. Двух пациентов госпитализированы с места ДТП. Это мужчина 54 лет (находится в состоянии средней степени тяжести) и женщина 47 лет (находится в тяжелом состоянии).

В пресс-службе пермской краевой полиции также прокомментировали ДТП и назвали предварительную причину аварии.

ДТП на 169 км автодороги Кунгур-Соликамск(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

"Сегодня около 15.00 час. на 169 км автодороги Кунгур – Соликамск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель большегруза "Вольво" допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "Газель", в которой находились пассажиры. В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи ГИБДД. В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Теги: минздрав, ДТП, Газель, пациенты



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