Замглавы Магнитогорска обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей

Заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия обвиняют в получении взятки в размере более 5 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый совместно с директором муниципального предприятия в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.

Ка сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к получению взятки в размере более 5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие.