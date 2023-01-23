23 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Замглавы Магнитогорска обвиняют в получении взятки в 5 млн рублей

Заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и директора муниципального предприятия обвиняют в получении взятки в размере более 5 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый совместно с директором муниципального предприятия в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.

Ка сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к получению взятки в размере более 5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых в муниципальное предприятие.

Теги: взятка, замглавы Магнитогорска, задержание,



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