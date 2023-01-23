23 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Новой Зеландии сменился премьер-министр

Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз станет новым премьер-министром после отставки Джасинды Ардерн.

Хипкинс был единственным кандидатом на пост лидера Лейбористской партии, поэтому голосование было формальностью. Первое заседание кабинета министров под руководством нового главы правительства должно пройти 25 января, сообщают "Ведомости" со ссылкой на The New Zealand Herald. Новый глава правительства ранее отметил, что "с нетерпением и энтузиазмом ждет возможности приступить к работе в качестве премьер-министра". Заместителем премьера станет глава министерств социального развития и занятости; культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони.

Хипкинс сменил на этом посту Джасинду Ардерн, которая возглавляла кабинет министров и Лейбористскую партию с 2017 г. Свой уход с должности она объяснила усталостью. Хипкинс был министром образования Новой Зеландии с 2017 г., министром полиции – с 2022 г. С июля по ноябрь 2020 г., во время пандемии COVID-19, занимал пост министра здравоохранения. В ноябре 2020 – июне 2022 г. был министром, ответственным за меры против коронавируса.

Теги: Новая Зеландия, премьер-министр



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