23 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Блогеру Эдварду Билу грозит наказание за дискредитацию ВС РФ

Отсидевшему в колонии блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) грозит новое уголовное дело — по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как сообщает РЕН ТВ, 20 января в МВД поступило обращение с требованием привлечь пранкера к ответственности за оскорбление ВС РФ. Полицейские проводят проверку.

Ранее подписчики возмутились постом Била, где фигурирует его вопрос главнокомандующему: "Чи или не чи?" (фраза из популярного пранка Била). Связана ли проверка с мемом, пока неизвестно.

Напомним, блогер, осужденный на один год и два месяца колонии общего режима за ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, вышел на свободу в прошлом году. 1 апреля 2021 года на Садовом кольце спорткар "Audi RS6" Била на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. В ДТП серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова. В июле 2021-го Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура Москвы обжаловала приговор, сочтя его чрезмерно мягким. В марте 2022 года Бил был приговорен к реальному сроку.

Теги: эдвард бил, дискредитация ВС РФ



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