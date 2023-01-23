23 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае "Газель" столкнулась с грузовыми автомобилями

В Губахинском муниципальном округе на 169 км автодороги "Кунгур-Соликамск" произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и пассажирской "Газели", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о ДТП в ведомство поступило в 16.00.

"Для оказания помощи пострадавшим в ДТП к месту направлены силы и средства от МЧС России в количестве девять человек личного состава и трех единиц техники. По прибытии к месту ДТП, пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Пермскому краю установлено, что произошло столкновение двух грузовых автомобилей и пассажирской газели, возгорание и розлив топлива отсутствуют", - говорится в сообщении.

ДТП на 169 км автодороги Кунгур-Соликамск(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сейчас спасатели ведут работы по деблокированию пострадавших в одном из автомобилей.

Также спасатели сообщили, что в результате аварии есть погибшие и пострадавшие. Однако уточнить информацию о числе и состоянии пострадавших в ведомстве не смогли. Накануне.RU обратилось за комментарием в пресс-службу краевого минздрава. Ответ ожидается.

Теги: ДТП, газель, грузовой автомобиль, погибшие, пострадавшие



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Ранее 23.01.2023 15:41 Мск В Прикамье в ДТП со "скорой" и большегрузом погибли пациенты больницы


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