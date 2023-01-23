На Среднем Урале запустили "газовую ипотеку"

Жители Свердловской области теперь могут воспользоваться "газовой ипотекой" с кредитованием под 3-5%. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, средства можно потратить на покупку оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства в рамках социальной газификации. Такой возможностью воспользовались уже 15 свердловчан.

Тему "газовой ипотеки" в России начали обсуждать еще летом. Главной ее целью является решение проблем газификации домохозяйств, в стоимость которой входит и оборудование, и прокладка сетей внутри участка. Средний ценник на все это составляет 200-250 тыс. руб.

"С целью реализации так называемой "газовой ипотеки" региональное министерство энергетики и ЖКХ совместно с министерством АПК и потребительского рынка и Россельхозбанком разработали кредитный целевой продукт на газоснабжение жилых домов. Такой кредит по принципу "Сельской ипотеки" распространяется на жителей сельских территорий, потому что газификация у нас активно идет в территориях, а селянам особенно накладна сумма в 200-250 тыс. руб. Даже в газифицированных населенных пунктах количество негазифицированных остается на уровне 30%", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка. Все остальное ложится на плечи собственника жилья. Также свердловчане смогут получить увеличенную компенсацию за приобретение газового оборудования.