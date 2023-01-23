В Европе согласовали новый пакет санкций против Ирана

Главы МИДов стран Евросоюза (ЕС) одобрили четвертый пакет санкций против Ирана. Об этом сообщило в Twitter председательство Швеции в ЕС. Кого затронут санкции, неизвестно.

"ЕС строго осуждает жестокое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих", - цитирует "Ъ" заявление диппредставительства.

Осенью 2022 г. стало известно, что Иран предложил России свой опыт в искусстве уклонения от санкций. Ряд состоявшихся встреч между высокопоставленными российскими и иранскими официальными лицами, включая главу центрального банка Ирана Али Салехабади, заложили основу для этого сотрудничества.