Лавров: Война России и Запада уже не гибридная, а почти настоящая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война Запада с Россией уже не гибридная, а почти настоящая.

"Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Украина могла бы через посредников прояснить, как она видит дальнейшее развитие ситуации и возможные переговоры с Россией, также заявил глава МИД РФ.

"Мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать: чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение", - сказал Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона". Он пояснил, что для начала переговоров Украина должна быть готова обсуждать требования России, "которые хорошо известны".