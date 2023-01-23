Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с маршруткой, в котором погибла пенсионерка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с маршруткой, в котором погибла пенсионерка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Напомним, ДТП произошло днем 20 января на улице Новороссийская. Водитель маршрутного такси ПАЗ совершил наезд на старушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пожилая женщина скончалась на месте. В отношении водителя ПАЗа возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Также на шофера составлено четыре административных протокола, в том числе за управление технически неисправным автобусом. Водитель заключен под стражу.

По предварительным данным, водитель нелегально работал в транспортной организации и не владел русским языком.