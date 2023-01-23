Патриарх Кирилл приедет в Югру в мае

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом в Свято-Троицком кафедральном соборе в Сургуте, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона поздравила владыку с днем тезоименитства. 23 января отмечается память преподобного Павла Обнорского, который является небесным покровителем митрополита.

В настоящее время ведутся работы по внутренней росписи, их планируют завершить к апрелю текущего года. Первая литургия в соборе пройдет в марте. Освящать собор будет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Визит патриарха намечен на май.

Напомним, Свято-Троицкий кафедральный собор был снесен в 30-х годах прошлого века, в 2016 году было принято решение восстановить его, храм возводят на месте, которое определил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Сургут.