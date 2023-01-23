23 Января 2023
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Фото: управление общественных связей УГМК

По маршруту "Екатеринбург – Челябинск" запустят дополнительные поезда

По просьбам уральцев по маршруту пригородных поездов "Екатеринбург – Челябинск" пойдут дополнительные рейсы "Орлана". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Вторая пара поездов из Екатеринбурга в Челябинск и обратно начнет ходить с 1 февраля. Решение было принято правительствами Свердловской и Челябинской областей с учетом высокого спроса на данный маршрут. Пригородные поезда РА-3 "Орлан" будут отправляться утром из Екатеринбурга, а вечером – из Челябинска.

Оптимальное расписание второй пары поездов разработано исходя из технических возможностей инфраструктуры и графиков движения по линии железной дороги "Екатеринбург – Челябинск". Первый поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 8.36 и прибывать в Челябинск в 12.49. Время в пути составит 4 часа 13 минут. Из Челябинска вечерний поезд отправится в 19.06 и прибудет в Екатеринбург в 23.10. В пути он проведет 4 часа 4 минуты.

Напомним, что "Орлан" совершил первый рейс по маршруту "Челябинск – Екатеринбург" в ноябре прошлого года.

Теги: Орлан, Челябинск, Екатеринбург, поезда



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