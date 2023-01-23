23 Января 2023
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Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Глава медфракции Екатеринбурга передал связистам оборудование и медикаменты

Глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев доставил очередной гуманитарный груз связистам из военного гарнизона в уральской столице. Об этом он написал в своих соцсетях.

В городской военный гарнизон Вихарев уже приезжал в конце декабря. В тот раз он помогал мобилизованным и заодно спросил, что им еще необходимо.

Алексей Вихарев передает оборудование для связистов из военного гарнизона в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея ВихареваОборудование для связистов из военного гарнизона в Екатеринбурге от Алексея Вихарева(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

В этот раз депутат передал связистам оборудование: наушники с эффектом шумоподавления, газовые горелки, а также гуманитарную помощь от жителей, в которую входят продукты долгого хранения, одежда и медикаменты.

Оборудование для связистов из военного гарнизона в Екатеринбурге от Алексея Вихарева(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея ВихареваОборудование для связистов из военного гарнизона в Екатеринбурге от Алексея Вихарева(2023)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, в декабре депутат передал для мобилизованных в Елань техническое оборудование: радиостанцию, квадрокоптеры, бинокли, монокуляры, рации, тепловизор, а также отправил полевую баню и маскхалаты. Собирать гуманитарный груз помогли ветераны бытового обслуживания населения, которые передали солдатам резиновые сапоги, тельняшки, спортивные штаны, нижнее белье, носки, а также кофе, чай и продукты долгосрочного хранения.

Теги: Медфракция, Екатеринбург, Вихарев, связист



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