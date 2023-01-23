Глава медфракции Екатеринбурга передал связистам оборудование и медикаменты

Глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев доставил очередной гуманитарный груз связистам из военного гарнизона в уральской столице. Об этом он написал в своих соцсетях.

В городской военный гарнизон Вихарев уже приезжал в конце декабря. В тот раз он помогал мобилизованным и заодно спросил, что им еще необходимо.

В этот раз депутат передал связистам оборудование: наушники с эффектом шумоподавления, газовые горелки, а также гуманитарную помощь от жителей, в которую входят продукты долгого хранения, одежда и медикаменты.

Напомним, в декабре депутат передал для мобилизованных в Елань техническое оборудование: радиостанцию, квадрокоптеры, бинокли, монокуляры, рации, тепловизор, а также отправил полевую баню и маскхалаты. Собирать гуманитарный груз помогли ветераны бытового обслуживания населения, которые передали солдатам резиновые сапоги, тельняшки, спортивные штаны, нижнее белье, носки, а также кофе, чай и продукты долгосрочного хранения.