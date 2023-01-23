Миллиардер Усманов покидает бюро правления РСПП в связи "с выходом на пенсию", - СМИ
Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил РИА Новости источник в союзе.
В заявлении бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности".
По словам источника РБК в РСПП, 25 января будет заседание бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление Усманова.
Напомним, Усманов с февраля 2022 года находится под санкциями ЕС. Также санкции против него ввели США, Канада, Великобритания и Япония.