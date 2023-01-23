23 Января 2023
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Политика В России
Фото: elitetrader.ru

Миллиардер Усманов покидает бюро правления РСПП в связи "с выходом на пенсию", - СМИ

Российский миллиардер Алишер Усманов написал заявление с просьбой освободить его от членства в Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил РИА Новости источник в союзе.

В заявлении бизнесмен просит освободить его от участия в бюро "в связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности".

По словам источника РБК в РСПП, 25 января будет заседание бюро союза, на котором планируется рассмотреть заявление Усманова.

Напомним, Усманов с февраля 2022 года находится под санкциями ЕС. Также санкции против него ввели США, Канада, Великобритания и Япония.

Теги: алишер усманов, рспп



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