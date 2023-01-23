Путин учредил День метростроителя
Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня метростроителя.
Документ опубликован на портале правовой информации. Праздник будут отмечать 2 октября.
Иные детали не приведены.
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Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня метростроителя.
Документ опубликован на портале правовой информации. Праздник будут отмечать 2 октября.
Иные детали не приведены.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС