Мэрия Челябинска взыскивает с должников более 1 млрд рублей

Администрация Челябинска взыскивает с должников более 1 млрд рублей по договорам, заключенным с муниципалитетом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет о взыскании дебиторской задолженности прошлых лет за пользование муниципальным имуществом, по арендным платежам, различным договорам, а также по фактам неосновательного обогащения.

В суды предъявлено 320 исковых заявлений на общую сумму более 605,6 млн рублей. В рамках досудебного разбирательства направлены 229 претензий на 414,3 млн рублей.

В 2022 году в досудебном порядке удалось вернуть в бюджет почти 127,3 млн рублей, еще порядка 173,3 млн по исполнительным производствам.