Родительская палата возмущена рекламой рэпера Крида министерством просвещения

Министерство просвещения "продолжает издеваться над детьми и родителями", заявила Родительскся палата, отреагировав на предложение ведомства показать детям обращение рэпера Егора Крида на "разговоре о важном", посвященном медиаграмотности и цифровой гигиене.

"Вероятно, большинство родителей и не знают, кто такой Егор Крид, но для понимания приведем аналогию. Если бы на этих уроках Моргенштерн (признан иностранным агентом) с Элджеем рассказывали о вреде наркотиков, это было бы тоже самое, что и рассказы Крида про интернет-безопасность", - заявила Родительскся палата.

Там обращают внимание на постоянную нецензурную брань в текстах Крида.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов отметил, что реклама удалась.

"Реклама на более чем 12-миллионную аудиторию детей удалась. +35 000 подписчиков на канале у Крида за первые часы. Слушал ли хоть кто-то из тех, кому было адресовано обращение кумира то, о чем он говорит? Судя по видео и комментам в рекламируемом канале - нет", - подчеркнул он.

Рекламу министерством Крида также с возмущением отметили актриса Мария Шукшина, ведущая Екатерина Гордон, родительские организации.