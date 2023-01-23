Родительская палата возмущена рекламой рэпера Крида министерством просвещения

23 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование В России
Фото:instagram.com/egorkreed

Родительская палата возмущена рекламой рэпера Крида министерством просвещения

Министерство просвещения "продолжает издеваться над детьми и родителями", заявила Родительскся палата, отреагировав на предложение ведомства показать детям обращение рэпера Егора Крида на "разговоре о важном", посвященном медиаграмотности и цифровой гигиене.

"Вероятно, большинство родителей и не знают, кто такой Егор Крид, но для понимания приведем аналогию. Если бы на этих уроках Моргенштерн (признан иностранным агентом) с Элджеем рассказывали о вреде наркотиков, это было бы тоже самое, что и рассказы Крида про интернет-безопасность", - заявила Родительскся палата.

Там обращают внимание на постоянную нецензурную брань в текстах Крида.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов отметил, что реклама удалась.

"Реклама на более чем 12-миллионную аудиторию детей удалась. +35 000 подписчиков на канале у Крида за первые часы. Слушал ли хоть кто-то из тех, кому было адресовано обращение кумира то, о чем он говорит? Судя по видео и комментам в рекламируемом канале - нет", - подчеркнул он.

Рекламу министерством Крида также с возмущением отметили актриса Мария Шукшина, ведущая Екатерина Гордон, родительские организации.

Теги: образование, разговор о важном



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети