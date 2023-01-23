АО "Транснефть – Сибирь" в 2022 году сэкономило энергоресурсов на 46 млн рублей

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2022 году. В общей сложности было сэкономлено энергоресурсов в денежном выражении на 46 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. За счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродукта получен экономический эффект в размере около 40 млн рублей.

В течение минувшего года проводились работы по замене и капитальному ремонту насосных агрегатов и электродвигателей, оптимизации устанавливаемых роторов. Это позволило повысить КПД насосного оборудования и эффективно использовать электроэнергию.

В зданиях и сооружениях в зимний период применялся режим "дежурного" отопления. Он позволил снизить потребление тепловой энергии до 30% в зависимости от назначения здания, в том числе в нерабочее время температура воздуха в помещениях была снижена до 5 – 10 ºС по сравнению с нормативными требованиями. Для этого на производственных объектах было установлено 245 систем автоматического регулирования температурного режима. При применении "дежурного" отопления экономия составила 188,52 тонны условного топлива (т.у.т.), а в денежном выражении - 1,5 млн рублей.

Кроме того, в течение года было отремонтировано 4,5 км теплосетей с заменой тепловой изоляции.

Вся автомобильная техника АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. В 2022 году в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено 97,87 т.у.т. почти на 2 млн рублей. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволило оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

В числе перспективных задач в области энергосбережения – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, модернизация основного оборудования, совершенствование энергосберегающей деятельности за счет разработки современных корпоративных регламентов в области управления производственными процессами.