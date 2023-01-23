Директор Екатеринбургского цирка: Ни один человек не пострадает из-за временного закрытия

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова пообещала, что никто из сотрудников не будет уволен после закрытия учреждения на реконструкцию.

Накануне в Екатеринбургском цирке отыграли последнее выступление перед закрытием здания на реконструкцию. Планируется, что ремонтные работы завершатся в 2025 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, по словам Бортниковой, все артисты, которых зрители могли видеть в манеже цирка – это сотрудники компании "Росгосцирк", в которую входит 37 цирков по всей стране.

"Ни один человек не пострадает из-за временного закрытия цирка. Технический персонал выйдет работать на реконструкцию или в нашу гостиницу, артисты – в другие цирки", - заявила директор.

Напомним, что сама Тамара Бортникова уже возглавила Нижегородский государственный цирк.