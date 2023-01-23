В Самаре задержали лидера движения "Совет матерей и жен"

Правоохранители задержали в Самаре лидера движения "Совет матерей и жен" Ольгу Цуканову, которая пыталась вылететь в Москву. На задержание отреагировали в Госдуме, назвав активистку главой "фейковой организации".

По данным "Ъ", задержание произошло в воскресенье, 22 января, в аэропорту "Курумоч". Цуканову доставили в отдел полиции. Через несколько часов после этого в связи с состоянием здоровья Ольга Цуканова отправилась с адвокатом в больницу, оттуда ее направили домой. Факт задержания Ольги Цукановой и его причины в региональном ГУ МВД не комментируют. В настоящее время активисты "Совета матерей и жен" подали жалобы на действия полиции в прокуратуру.

На задержание откликнулись в Госдуме. Депутат Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что "задержанная не имеет никакого отношения к семьям участников СВО, сын Цукановой проходит срочную службу в частях РВСН на полигоне Капустин Яр".

"Сама Цуканова – профессиональная "борцунья" и провокаторша, ближайшая соратница скандально-известной Светланы Пеуновой (она же Лада-Русь), создательницы запрещённой за экстремистскую деятельность партии "Воля" (с 2016 г. находится в международном розыске, скрывается за границей). Таким же фейковым является и возглавляемый Цукановой "Совет матерей и жён"", - сообщил Хинштейн.