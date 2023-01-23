23 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: t.me/ekatassambleya

Названы сроки аукциона по выбору застройщиков новых площадок КРТ в Екатеринбурге

В администрации Екатеринбурга рассказали, когда планируется провести аукцион по поиску девелоперов, которые застроят новые площадки, отданные под КРТ (комплексное развитие территорий).

По словам замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Григория Сурганова, аукцион планируется провести к лету. Всего в 2023 году администрация собирается представить застройщикам не менее пяти площадок, две из которых уже определены. Отказываться от самой процедуры аукциона в Екатеринбурге также не будут, несмотря на то, что новые площадки, по словам Сурганова, могут вызвать такой же ажиотаж, как и в прошлом году.

"Когда мы поняли, что площадки ликвидные и насколько большой интерес этот механизм вызывает у застройщиков, мы понимаем, что эта схема будет жить. Мы будем продолжать проводить аукционы. При этом по новым территориям у нас сейчас пойдет период, когда мы их официально опубликуем. Думаю, три месяца будет дано на процедуру общих собраний. Мы будем также общаться с жителями, будем проводить встречи и в администрации, и на территории площадок: все то, что мы делали ранее, мы будем делать опять. Я предполагаю, что эти площадки вызовут значительный интерес, потому что территории хорошие", - добавил представитель мэрии.

Напомним, в прошлом году аукцион в последний раз проводился в традиционном очном формате. Этому также поспособствовал затяжной процесс, когда стоимость участка на Эльмаше поднималась с 215 тыс. до 96,6 млн руб. по 25 тыс. на протяжении нескольких часов.

Теги: КРТ, Екатеринбург, застройщик, площадка



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