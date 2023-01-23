23 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Следственный комитет РФ

Прокурор попросил присяжных признать Фургала виновным в организации убийств

В Люберецком городском суде Московской области начались прения сторон по уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании представитель гособвинения попросил присяжных заседателей признать Фургала виновным в совершении преступлений. Он обвиняется в организации убийства и покушении на конкурентов.

"Причиной для убийств, как мы считаем, было стремление получить деньги, зарабатывая любой ценой, распиливая и выводя их за границу", - отметил представитель прокуратуры.

Фургала обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Эпизоды относятся к 2004-2005 гг. Сам Фургал вины в этих преступлениях не признает и считает свое дело политически мотивированным.

Теги: фургал, присяжные, прокурор



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