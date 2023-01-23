Мэрия рассматривает территории возле Южного автовокзала под застройку в рамках КРТ

Мэрия Екатеринбурга рассматривает территорию возле Южного автовокзала как потенциальную площадку для комплексного развития территории (КРТ). Об этом на пресс-конференции заявил замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Григорий Сурганов.

Он отметил, что территория возле автовокзала достаточно большая, и пока речь идет не о конкретных планах, а возможных перспективах на будущее. Мэрия проводит большую аналитическую работу по подбору новых территорий.



"Хочу отметить, что для нас, конечно, важно работать не над количеством площадок, а над качеством этих территорий. Работать именно там, где жители этих мест хотят свои жилищные условия улучшить, и там, где они хотят что-то изменить. Поэтому здесь мы очень тщательно подходим к вопросу по подбору территорий, обследуем жилые дома, проходим каждую площадку ногами, смотрим "подводные камни", которые могут возникнуть, и за количеством мы не гонимся", - подчеркнул Сурганов.



Всего в 2023 году планируется отдать под КРТ не менее пяти площадок. Две представитель мэрии уже назвал. При этом запускать программу КРТ на земли ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в Екатеринбурге пока не собираются.