Путину доложили об уходе Мау с поста ректора РАНХиГС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что главе государства доложили об уходе ректора РАНХиГС Владимира Мау со своего поста, это важное учебное заведение, которое имеет "достаточно большой научный авторитет".

"Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение, и, кстати говоря, которое за последнее, наверное, даже больше, чем десятилетие превратилось, действительно, в очень важный образовательный центр, центр повышения квалификации и так далее и тому подобное", - цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что у РАНХиГС "достаточно большой научный авторитет".

"Что касается перспектив совмещения Комиссаровым, здесь я вам ничего не могу сказать. Это будет зависеть от него. Сама по себе платформа (АНО "Россия – страна возможностей") быстро встала на ноги, показала свою эффективность и очень успешно и активно работает. Здесь очень важно, чтобы, скажем так, и то, и другое не сбавляли темпов развития. Потому что и то, и другое крайне востребовано", - сказал Песков.

Напомним, Мау уволен по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. И.о. главы академии назначен проректор учреждения Алексей Комиссаров. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.