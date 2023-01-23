23 Января 2023
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В Нижневартовске избили сотрудников службы отлова

В Нижневартовске неизвестные избили службу отлова. Информацию Накануне.RU подтвердили в полиции.

Инцидент произошел 21 января. В дежурную часть УМВД по Нижневартовску поступило обращение от местного жителя. 

"Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе полиции.

Телеканал "Мегаполис" со ссылкой на директора службы отлова Евгения Шлеина сообщил, что сотрудники отлова работали по заявке - искали собак, которые изгрызли припаркованный автомобиль.  Специалисты вышли на след животных и выяснили, что их прикормили на одной из автостоянок. Сторожа предупредили: собаки не должны быть на самовыгуле. После чего отловщики поехали дальше, как вдруг рядом с их фургоном остановилась машина, несколько человек заскочили в фургон и стали избивать сотрудников отлова, после чего скрылись. В итоге один пострадавший сейчас в больнице с сотрясением. 

 

 

Теги: служба отлова, собаки, полиция, избиение



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