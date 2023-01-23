Госдума планирует завтра рассмотреть ювенальный законопроект, направленный против родственников сирот

Госдума планирует 24 января рассмотреть в первом чтении законопроект, направленный на то, чтобы усложнить передачу детей, оставшихся без родителей, в семьи их близких родственников. Они должны будут подтвердить свою "квалификацию", чтобы получить право установить опеку над своими же внуками, племянниками и т.д. Законопроект внесло Правительство РФ.

Законопроектом предлагается, в частности, установить:

• социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

• обязательность прохождения подготовки близкими родственниками детей-сирот;

• требование об отсутствии судимости и уголовного преследования у лиц, проживающих совместно с лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

• требования к состоянию жилых помещений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

• "сопровождение" опекунов или попечителей детей-сирот органами опеки;

• возможность привлечения органами опеки к контролю за условиями жизни и воспитания детей, находящихся под опекой, психологов, "специалистов в области воспитания", и НКО.

В России отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание от общей численности детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, из них около 60% по инициативе самих усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, говорится в пояснительной записке.

В просемейных организациях возмущены законопроектом. Общественный уполномоченный по защите семьи считает его диверсией, создающей существенные препятствия для устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Он создает условия для раскрутки бизнеса психологов и прочих заинтересованных лиц на вмешательстве в частную жизнь семей для их "обследования", "сопровождения" и т.п.

"Получается, если родители положат жизнь за Родину, их дети останутся непонятно с кем, если родственники не устроят опеку и психологов! Нет никаких гарантий, что детей не отнимут у родных бабушек и дедушек! А не специально ли это делается?" - задается вопросом организация.

Если этот закон будет принят, "рынок" приемных детей вырастет, так как родственникам станет сложнее их взять под опеку.

Ведущая Анна Шафран назвала эти требования "школой родителей" для опекунов.

"Зачем это нужно? Да затем, чтобы, несмотря на очевидный консервативный разворот, сохранить поганые семена ювенальной юстиции в нашем законодательстве. Их сеятели, видимо, очень надеются, что скоро всё вернётся "как было", и они продолжат свою работу по разрушению семьи, как это по накатанной идёт на Западе. Сперва "школа родителей" для опекунов, потом для самих родителей, а потом тех, кто не сдал экзамены в этой "школе" будут лишать родительских прав, а детей отдавать в приюты или коммерческим "родителям", которые, разумеется, сдадут все экзамены на высшие оценки. Очевидно, что государственная политика, ориентированная на реальную защиту семьи и традиционных семейных ценностей, должна полностью исключать возможность подобных законодательных изменений. Таких законов в России быть не должно", - написала Шафран.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев призвал звонить в комитет Госдумы по вопросам семьи, который одобрил законопроект, а также писать депутатам. Общественная активистка Александра Машкова-Благих сделала то же самое.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратил внимание на то, что комитетом-соисполнителем является комитет по государственному строительству и законодательству, который возглавляет Павел Крашенинников, известный продвижением ювенальных инициатив.

"Данная инициатива выглядит, конечно, дико на фоне отвратно функционирующего института опеки и попечительства. Вместо того чтобы начать зачистку этих авгиевых конюшен, команда Мишустина решила сплести законодательный намордник для тех, кто решит взять сироту на воспитание - хоть дедушка с бабушкой, хоть тётя с дядей, хоть чужой сердобольный человек. Органы опеки и попечительства получают на своё усмотрение абсолютную власть над судьбой осиротевших детей и их возможных приёмных родителей и опекунов", - заключил Лысаков.