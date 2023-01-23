Песков объяснил, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал пояснения по поводу того, почему указ о частичной мобилизации продолжает действовать.

По его словам, кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация также включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил.

"Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Что касается призыва по частичной мобилизации, то этот процесс был завершен, здесь нужно ориентироваться на слова и заявления президента России, добавил представитель Кремля.

17 января депутат псковского областного собрания от партии "Яблоко" Артур Гайдук опубликовал ответ из администрации президента по поводу прекращения частичной мобилизации в России. Там отметили, что действие указа продолжается.

20 января Песков допустил, что формулировка администрации президента является "юридической особенностью" и пообещал уточнить этот вопрос. Он еще раз призвал доверять словам главы государства.