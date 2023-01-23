23 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

"У него было очень много планов": мобилизованный житель Новоуральска погиб в зоне СВО

Мобилизованный житель закрытого города Новоуральск погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.
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Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, 27 сентября прошлого года Дмитрий Сметанин был призван на военную службу для защиты Родины.

"Получил повестку и не испугался, понимая всю серьезность обстоятельств", - подчеркнул глава.

Мужчина погиб в зоне СВО. Ему было 34 года.

"У него было очень много планов, которые, к сожалению, не успел осуществить. Выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Евгеньевича. Он героически погиб, защищая земляков и суверенитет страны", - отметил Тюменцев.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Новоуральске простились с 32-летним жителем города Иваном Корольковым, который также погиб в зоне проведения СВО.

Теги: Новоуральск, СВО, погиб, мобилизация



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