В мэрии раскрыли новые площадки, отданные под КРТ в Екатеринбурге

Стали известны еще две площадки в Екатеринбурге, которые мэрия собирается отдать под комплексное развитие территории (КРТ). О том, какие дома будут снесены для дальнейшего возведения современных новостроек, рассказал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Григорий Сурганов.

По его словам, первыми под КРТ пойдут семь ветхих домов на улице Летчиков. Второй площадкой станет территория на улице Кварцевой - там находится пять ветхих домов.

"Первая площадка в Железнодорожном районе на улице Летчиков. На территории находится семь ветхих жилых домов, которые были построены в 1940-50 годах по типовым проектам. Предполагается расселить порядка 3,5 тыс. жилых помещений. Вторая - на улице Кварцевой в Чкаловском районе. Там у нас пять ветхих жилых домов, из них два аварийных. Как я раньше и говорил, в приоритете у нас расселение аварийного жилья", - заявил Сурганов на пресс-конференции.

По его словам, градостроительный потенциал по улице Летчиков составит порядка 48 тыс. кв.м., по Кварцевой - порядка 37 тыс. кв.м. Более точные границы участков будут названы в ближайшее время. Сурганов также добавил, что у мэрии есть планы и на другие территории, однако пока о них в администрации предпочтут умолчать.