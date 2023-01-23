23 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области снизились торговые надбавки на социально значимые продукты

В Челябинской области снизились торговые надбавки на некоторые социально значимые позиции. Об этом на встрече с губернатором Алексеем Текслером сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Раньше у нас были обращения по наценке в 45%, например, на хлеб. Сегодня таких фактов мы не видим. Действительно, торговые надбавки на некоторые социально значимые позиции снизились", - отметила она.

Также Анна Козлова сообщила, что антимонопольный орган целый год не фиксировал нарушений порядка ценообразования на жизненно важные лекарственные препараты.

В свою очередь Алексей Текслер отметил, что кроме ситуации по ценам, необходимо контролировать наличие всего списка жизненно важных лекарственных препаратов в аптечных сетях.

Теги: продукты, лекарства,



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