На подмосковном предприятии произошла вспышка алюминиевой пыли

На одном из предприятий в Рошале Московской области произошла технологическая вспышка алюминиевой пыли

"В 10.59 поступила информация о пожаре в городском округе Шатура, город Рошаль. Предприятие ООО "Молирен". Дальнейшая информация уточняется", - сообщили РИА Новости в подмосковном главке МЧС.

После вспышки начался пожар на площади около 200 "квадратов" при том, что площадь горящего здания – 1,5 тыс. кв. м (размер в плане – 60 на 25 м), рассказал изданию представитель экстренных служб. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.