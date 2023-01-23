РЭК отменила для свердловчан ночной тариф на электричество

После того, как многочисленные жалобы свердловчан повлияли на возвращение прежних тарифов на электроэнергию, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) опубликовала постановление об отмене уже ночного тарифа.

Согласно документу, РЭК отменяет постановление "О применении тарифов на электрическую энергию для населения" за 2011 год. В нем указывалось, что по ночному тарифу также высчитывалось потребляемое электричество в выходные дни и праздники, однако теперь эта скидка для жителей региона больше недоступна.

Новые тарифы для свердловчан, проживающих в домах с газовыми плитами:

Одноставочный тариф составляет 5,15 рублей/кВт в час;

Дневной тариф — 6,01 рублей/кВт в час;

Ночной тариф — 2,86 рублей/кВт в час.

Тарифы для свердловчан, проживающих в домах с электрическими плитами:

Одноставочный тариф составляет 3,61 рублей/кВт в час;

Дневной тариф — 4,21 рублей/кВт в час;

Ночной тариф — 2,00 рублей/кВт в час.

Напомним, перед новогодними праздниками появилась новость о том, что дневной тариф на электричество вырастет на 35%. После Федеральная антимонопольная служба признала, что РЭК Свердловской области установила завышенные тарифы на электроэнергию с нарушениями. После этого РЭК пообещала с 1 февраля вернуть тарифы к уровню прошлого года.