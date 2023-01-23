РЭК отменила для свердловчан ночной тариф на электричество

23 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

РЭК отменила для свердловчан ночной тариф на электричество

После того, как многочисленные жалобы свердловчан повлияли на возвращение прежних тарифов на электроэнергию, Региональная энергетическая комиссия (РЭК) опубликовала постановление об отмене уже ночного тарифа.

Согласно документу, РЭК отменяет постановление "О применении тарифов на электрическую энергию для населения" за 2011 год. В нем указывалось, что по ночному тарифу также высчитывалось потребляемое электричество в выходные дни и праздники, однако теперь эта скидка для жителей региона больше недоступна.

Новые тарифы для свердловчан, проживающих в домах с газовыми плитами:

  • Одноставочный тариф составляет 5,15 рублей/кВт в час;
  • Дневной тариф — 6,01 рублей/кВт в час;
  • Ночной тариф — 2,86 рублей/кВт в час.

Тарифы для свердловчан, проживающих в домах с электрическими плитами:

  • Одноставочный тариф составляет 3,61 рублей/кВт в час;
  • Дневной тариф — 4,21 рублей/кВт в час;
  • Ночной тариф — 2,00 рублей/кВт в час.

Напомним, перед новогодними праздниками появилась новость о том, что дневной тариф на электричество вырастет на 35%. После Федеральная антимонопольная служба признала, что РЭК Свердловской области установила завышенные тарифы на электроэнергию с нарушениями. После этого РЭК пообещала с 1 февраля вернуть тарифы к уровню прошлого года.

Теги: тариф, электроэнергия, РЭК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети