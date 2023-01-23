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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Акционеры "Свердловского комбината хлебопродуктов" выбрали нового гендиректора

Птицефабрика "Рефтинская" провела внеочередное собрание акционеров своего дочернего предприятия – ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов". По итогам было принято решение о смене генерального директора "СКХП".

Напомним, в ноябре прошлого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск птицефабрики и обязал "СКХП" провести внеочередное собрание акционеров. Одним из его вопросов стало досрочное прекращение полномочий гендиректора комбината Олега Душкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральской агропромышленной группы", в итоге за принятие такого решения акционеры отдали 56,8% голосов, против выступили 43,1%. Те же 56,8% голосов были отданы за назначение новым генеральным директором Константина Сизикова.

Кроме этого, на внеочередном собрании акционеров почти единогласно было принято решение досрочно не прекращать полномочия текущего совета директоров. Поэтому новый состав совета не избирался. Изменения в структуре руководства "СКХП" уже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Ранее стало известно, что "Свердловский комбинат хлебопродуктов" собирается обратиться в суд по поводу банкротства птицефабрики "Рефтинская".

Теги: СКХП, акционеры, гендиректор



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