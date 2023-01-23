23 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Арбитраж отказал дирекции коммунального хозяйства в взыскании 50 миллионов с мэрии Ялуторовска

Арбитражный суд Тюменской области отказал "Дирекции коммунально-хозяйственного строительства" ("ДКХС") региона в возмещении почти 50 млн рублей, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

2 декабря 2022 г. "ДКХС" обратилась в Арбитраж с иском к администрации города Ялуторовска о возмещении вложений в объект нефинансовых активов муниципальной собственности в размере 49 884 881,73 руб. 

Как следовало из искового заявления, в период 2008-2010 годы "ДКХС" выполняло функции заказчика по государственным контрактам, заключенным в целях реконструкции канализационных очистных сооружений города Ялуторовска.  Реконструировали объект  за счет бюджета Тюменской области в рамках реализации областной целевой программы "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области на 2008 - 2010 годы". 

Но затраты по объекту состоят на балансе "ДКХС" и администрацией Ялуторовска к бухгалтерскому учету не были приняты. 

"В порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию от 12.10.2022 с предложением принять меры к заключению соглашения об определении долей в праве собственности на объект или обеспечить возмещение вложений из областного бюджета в объект не финансовых активов муниципальной собственности", – говорится в материалах суда.

Администрация Ялуторовска проигнорировала претензию, сославшись на отсутствие документального подтверждения произведенных вложений в объект муниципальной собственности и истечение срока исковой давности. Суд также встал на сторону мэрии и отказал в иске в связи с истечением срока давности.
 
 

Теги: арбитражный суд, дирекция коммунального хозяйства, администрация Ялуторовска



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