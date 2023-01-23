Арбитраж отказал дирекции коммунального хозяйства в взыскании 50 миллионов с мэрии Ялуторовска

Арбитражный суд Тюменской области отказал "Дирекции коммунально-хозяйственного строительства" ("ДКХС") региона в возмещении почти 50 млн рублей, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

2 декабря 2022 г. "ДКХС" обратилась в Арбитраж с иском к администрации города Ялуторовска о возмещении вложений в объект нефинансовых активов муниципальной собственности в размере 49 884 881,73 руб.

Как следовало из искового заявления, в период 2008-2010 годы "ДКХС" выполняло функции заказчика по государственным контрактам, заключенным в целях реконструкции канализационных очистных сооружений города Ялуторовска. Реконструировали объект за счет бюджета Тюменской области в рамках реализации областной целевой программы "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области на 2008 - 2010 годы".

Но затраты по объекту состоят на балансе "ДКХС" и администрацией Ялуторовска к бухгалтерскому учету не были приняты.



"В порядке досудебного урегулирования спора истец направил ответчику претензию от 12.10.2022 с предложением принять меры к заключению соглашения об определении долей в праве собственности на объект или обеспечить возмещение вложений из областного бюджета в объект не финансовых активов муниципальной собственности", – говорится в материалах суда.



Администрация Ялуторовска проигнорировала претензию, сославшись на отсутствие документального подтверждения произведенных вложений в объект муниципальной собственности и истечение срока исковой давности. Суд также встал на сторону мэрии и отказал в иске в связи с истечением срока давности.



