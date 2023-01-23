23 Января 2023
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Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба администрации губернатора Астраханской области

Первая смена в 2023 году астраханских школьников отправилась в Артек

В течение трёх недель в международном детском центре ученики астраханских школ будут раскрывать свои возможности в проектной, исследовательской и творческой деятельности, участвуя в индивидуальных и коллективных мероприятиях в первой смене проекта «Время наших открытий», сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

В рамках предстоящего Года педагога и наставника особый акцент в содержании смены будет сделан на ознакомление артековцев с педагогическим наследием России и популяризации профессии учителя.

Личностью, которая определит деятельность лагеря в рамках тематики года в первую смену, станет великий русский учёный-естествоиспытатель, основатель Московского государственного университета М.В. Ломоносов.

крым, артек(2014)|Фото:Накануне.RU

В частности, ребята присоединятся к конкурсу информационных плакатов «1000 открытий Михаила Ломоносова», посетят вечер «Блокадной памяти страницы», примут участие в просветительском проекте «Без срока давности» и акции «Письмо солдату». Также школьников ждут фестиваль спортивных рекордов «Артековский Олимп» и форум «Наука без границ».

Теги: артек, астраханские школьники, время наших открытий



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