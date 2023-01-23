Польша пригрозила Германии изоляцией в случае отказа от поставок танков Киеву

Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

По его словам, речь идет не только о помощи Украине, но и о рынке вооружений. Как пояснил замминистра, "ведется большая игра, касающаяся не только победы на Украине, но и американского влияния в Европе". "Немцы и французы хорошо это понимают", - цитирует Мулярчика ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

Комментируя это заявление, представитель МИД Польши отметил, что "это новое высказывание", которое показывает эффективность оказываемого на Берлин давления.