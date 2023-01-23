В Правительстве собрались развивать туризм в новых регионах России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, говоря об итогах зимнего туристического сезона и дальнейших планах по развитию отрасли, сообщил, что в новых российских регионах будет развиваться туризм.

Минэкономразвития продолжает реализацию мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", в том числе на новых территориях, сообщает Правительство РФ.

Новые программы, введенные в туристической отрасли, коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными странами.