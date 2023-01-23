23 Января 2023
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Спорт Свердловская область Тюменская область
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Екатеринбургская лига RCC впервые проведет турнир в Тюмени

Екатеринбургская лига смешанных единоборств RCC проведет свой первый турнир в Тюмени.
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Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, шоу пройдет 11 февраля, а в главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибау. Стоит отметить, что Кунченко не выступал в родном городе 10 лет.

Что касается Тибау, то он дрался в UFC и PFL, а за его спиной серьезный опыт – 36 побед, половина из которых досрочные. Российским фанатам ММА бразилец известен по поединку против Хабиба Нурмагомедова, которому он уступил решением судей.

Турнир RCC 14 пройдет в спортивном комплексе "Центральный" и объединит в своем карде 14 поединков. Кроме Алексея Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин и Роман Мухаммедшин, а также еще девять восходящих звезд смешанных единоборств.

Полный кард будет объявлен в ближайшее время. Билеты на турнир поступят в продажу уже на этой неделе.

Теги: RCC, турнир, Кунченко, Тюмень



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