Екатеринбургская лига RCC впервые проведет турнир в Тюмени

Екатеринбургская лига смешанных единоборств RCC проведет свой первый турнир в Тюмени.

Читайте также: Известный боец Алексей Кунченко подписан в RCC и проведет поединок в Екатеринбурге

Как сообщили Накануне.RU в компании Russian Cagefighting Championship, шоу пройдет 11 февраля, а в главном поединке вечера сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибау. Стоит отметить, что Кунченко не выступал в родном городе 10 лет.

Что касается Тибау, то он дрался в UFC и PFL, а за его спиной серьезный опыт – 36 побед, половина из которых досрочные. Российским фанатам ММА бразилец известен по поединку против Хабиба Нурмагомедова, которому он уступил решением судей.

Турнир RCC 14 пройдет в спортивном комплексе "Центральный" и объединит в своем карде 14 поединков. Кроме Алексея Кунченко, в рамках шоу выступят известные тюменские бойцы Тимур Нагибин и Роман Мухаммедшин, а также еще девять восходящих звезд смешанных единоборств.

Полный кард будет объявлен в ближайшее время. Билеты на турнир поступят в продажу уже на этой неделе.