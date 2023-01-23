В Магнитогорске мужчина застрял в колодце выгребной ямы

В Магнитогорске мужчина застрял в выгребной яме. Спасатели эвакуировали местного жителя при помощи альпинистского снаряжения, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 21 января в частном доме. Мужчина решил самостоятельно отремонтировать частично заполненный септик семиметровой глубины. По веревочной лестнице он спустил в узкий колодец выгребной ямы, но на глубине три-четыре метра застрял.

Супруга мужчины вызвала спасателей. Они оперативно организовали эвакуацию мужчины при помощи альпинистского снаряжения и пострадавший был извлечен без ущерба для здоровья.