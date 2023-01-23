23 Января 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Следственный комитет РФ

О ситуации с жильцами аварийного дома на Урале доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о нарушении жилищных прав жителей Свердловской области.

Ранее СМИ сообщили, что в поселке Таватуй на Среднем Урале жильцов аварийного дома не могут расселить с 2016 года. Утверждалось, что в данном доме оседают потолки и стены, а водопровод отсутствует на протяжении долгого времени.

Сейчас по данному факту СК России по Свердловской области проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства. Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Михаилу Богинскому представить ему доклад по озвученным обстоятельствам. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Напомним, ранее глава СК потребовал возбудить уголовное дело после оставления детей на морозе в Свердловской области.

Теги: дом, Бастрыкин, доклад, СК



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