23 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми произошел пожар в салоне красоты

В Перми произошел пожар на ул. Революции. Об инциденте сообщили пользователи в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю уточнили, что пожар произошел в местном салоне красоты.

"Сообщение о том, что произошло возгорание в салоне красоты на ул. Революции в Перми поступило 23 января в 11.21. К месту возникновения пожара незамедлительно выехали силы и средства 10 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю в количестве 19 человек личного состава и пяти единиц техники. Первыми подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту пожара, было установлено, что горение происходит в помещении салона красоты, расположенного на первом этаже жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из салона самостоятельно вышел на улицу один человек", - говорится в сообщении.

На пожаре погибших и пострадавших нет. Пожар был локализован в 11.28, ликвидирован в 11.30. Приблизительная площадь пожара составила пять квадратных метров.

Теги: пожар, салон красоты, революции



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