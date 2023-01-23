Правительство разработало порядок отказа граждан от сдачи биометрии

Правительство РФ опубликовало проект постановления об отказе граждан от сбора биометрии. В нем прописаны правила представления отказа, отзыва такого отказа и письменного подтверждения этих действий МФЦ, а также формы этих документов.

Постановление ссылается на часть 17 статьи 3 принятого недавно закона о биометрии, где закреплено это право граждан. Отказ можно будет оформить в МФЦ. Заявление нужно подать на бумаге. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. В МФЦ должны выдать документ, подтверждающий отказ человека от сдачи биометрии. Причем подать заявление можно в любом МФЦ независимо от того, где ранее сдавались биометрические данные. Даже если человек сдавал такие данные в банке, он может отказаться от их передачи или хранения в ЕБС в любом центре госуслуг.

Если человек потом передумал и решил-таки сдавать биометрию, он может отозвать свой отказ и тоже оформить это в МФЦ, где ему выдадут документ о его новом решении.

Автор закона о биометрии зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин пишет, что дискриминация людей, отказавшихся от сдачи биометрии, по закону запрещается, "поэтому подтверждение отказа, выданное в МФЦ, станет решающим аргументом в споре с любой организацией, пытающейся навязать сбор биометрии".

"Хотя требовать эту бумагу они тоже не имеют права – будет достаточно вашего устного отказа", - написал депутат.

При этом он не исключает, что "перегибы будут". Для этого предусмотрено создание Координационного совета, который будет осуществлять мониторинг и разбирать случаи дискриминации граждан. Положение о совете тоже должно скоро появиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Горелкин заверил, что будет пристально следить за соблюдением закона.

Напомним, главными опасениями экспертов при спешном принятии этого закона были: концентрация всех биометрических данных россиян в одном месте и слабая защищенность данных, что является угрозой национальной безопасности, а также, при формальном праве человека отказаться, "право" государства не оказывать человеку никаких услуг без биометрии.