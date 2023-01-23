Цены на арендное жилье в России могут вырасти к весне на 15%

Цены на арендное жилье к весне могут вырасти до 15%, пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка.

В средних и небольших городах страны за последний месяц цены на арендное жилье уже выросли до 6%, в городах-миллионниках — на 1%.

По словам экспертов, это обусловлено сокращением предложений на рынке недвижимости после заметного роста осенью 2022 года. Так, квартиры, которые тогда сдавались в аренду, снова выставили на продажу, в том числе чтобы закрыть ипотечные кредиты, которые брали в расчете на реализацию старого жилья.

Также сейчас возвращаются некоторые уехавшие в страны СНГ россияне. Это происходит из-за ужесточения режима безвизового пребывания в тех государствах.

Ранее сообщалось, что в России могут запустить массовое строительство арендных домов с доступными квартирами. Как ожидается, мера позволит вывести из серой зоны данный сегмент рынка. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки.