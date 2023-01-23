Путин призвал ЕАЭС расширяться

Президент России Владимир Путин в своем обращении к главам государств ‒ членов Евразийского экономического союза привел экономические показатели работы этой организации и предложил объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики.

Абсолютный объём взаимной торговли государств – членов Союза, отметил Путин, с момента его создания в 2015 г. увеличился на 60% и в 2021 г. достиг исторического максимума в $73,1 млрд, а объём внешней торговли вырос на 46% – до $846,3 млрд

"Наша тесная интеграция стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них – продовольствие, воду, энергоносители", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент России предложил объединить усилия в разработке и внедрении передовых научно-технических решений в ведущие сектора экономики – автомобильную и химическую промышленности, транспортное машиностроение, микроэлектроника, авиастроение, судостроение, фармацевтика, цифровые экосистемы, альтернативная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, биотехнологии и семеноводство. Также на повестке дня – активизация взаимодействия в области цифровой трансформации.

Одним из ключевых аспектов интеграционного сотрудничества, по мнению Владимира Путина, является подготовка квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест.

"Особо подчеркну важность выстраивания взаимовыгодного и равноправного сотрудничества Союза с внешними партнёрами и международными объединениями. Намерены всячески содействовать завершению ведущейся работы по аналогичным соглашениям с Египтом, Ираном и Индией, а также активизировать новые переговорные треки, в том числе с Индонезией и Объединёнными Арабскими Эмиратами", - заявил Путин.

Увеличению экспорта "союзной" продукции и построению новых логистических цепочек, полагает Путин, способствовало бы расширение географии международных связей и контактов Евразэс с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

"Наше объединение может сыграть роль одного из ключевых центров формирования Большого Евразийского партнёрства", - считает Путин.