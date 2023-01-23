Болгарский ФК "Ботев" не стал отказываться от игры с "Уралом"

В футбольном "Урале" подтвердили, что товарищеский матч с болгарским клубом "Ботев" остается в силе.

Напомним, ранее матч екатеринбургской команды на сборах в Дубае с другим болгарским клубом – "Левски" – был отменен. Игра должна была пройти 31 января, однако болгары уведомили российский клуб, что встреча не состоится "из-за общественного давления".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", 25 января на сборах в Эмиратах планируется провести товарищеский матч с клубом "Ботев" (Пловдив, Болгария). Эта команда не стала отказываться от проведения игры. Встреча начнется в 18:00 по уральскому времени.

Напомним, также на сборах в ОАЭ "Урал" проведет контрольные матчи с питерским "Зенитом" и московским "Локомотивом".