23 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Вокруг Минобороны Украины громкий коррупционный скандал

Громкий коррупционный скандал разгорелся на Украине вокруг Минобороны, офиса президента и других властных структур.

На днях было сообщено, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов. Его также обвиняют в присвоении бюджетных средств. Он пробыл на своей должности всего два месяца.

Кабмин оперативно уволил Лозинского и заявил, что все действующие проекты министерства, которое подвергается реорганизации, тоже подвергнутся проверке. Сообщается, что Лозинский способствовал заключению контрактов на снабжение ВСУ оборудованием и техникой по завышенным ценам. Он также является близким соратником премьер-министра республики Дениса Шмыгаля.

Считается, что НАБУ в большей степени подконтрольно США, чем офису Зеленского, поэтому за контроль над этой структурой идет постоянная борьба между американцами и офисом. В украинских телеграм-каналах пишут, что коррупционный скандал инициировали в Вашингтоне с целью провести перестановки в Киеве, убрав тех, кто не устраивает США. Прежде всего речь идет о главе офиса Зеленского Андрее Ермаке, который должен быть смещен.

Еще один важный предмет разногласий между США и Зеленским - кто должен командовать ВСУ. США поддерживают нынешнего главнокомандующего Валерия Залужного, но офис Зеленского двигает на эту должность полностью лояльного Александра Сырского. Залужный "ведет свою игру", вступая в прямые контакты с Пентагоном, где его поддерживают, разделяя его видение на развитие военного конфликта, что очень не нравится офису Зеленского, где Залужному не полностью доверяют.

Противостояние накаляется. Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно приезжал в Киев не только затем, чтобы рассказать о планах России, как это сообщалось в СМИ, но и с требованиями кадровых перестановок. Офис Зеленского отказался от них, поэтому реакция США не заставила себя ждать. Это касается не только озвучки коррупционных схем при снабжении ВСУ, но и подробностей убийства год назад участника первых российско-украинских переговоров Дениса Киреева. К этому прямо причастно высшее руководство СБУ, подконтрольное Зеленскому. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил накануне, что Киреев был проверенным агентом ГУР Минобороны Украины, а убит он был сотрудниками СБУ. О причастности СБУ написала также The Wall Street Journal. Она тоже утверждает, что Киреева убили сотрудники СБУ.

Эти сообщения могут получить дальнейшую раскрутку и вынудить Зеленского пойти на требования США. Громкие кадровые перестановки в Киеве могут произойти уже в ближайшее время. Зеленский в своем заявлении анонсировал важные решения уже на этой неделе.

Теги: Украина, коррупция



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