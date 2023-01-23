В Челябинске закрыли кафе, где посетители заразились гепатитом А

В Челябинске на 60 суток приостановлена деятельность кафе "Дархан" за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Помещения опечатаны судебными приставами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССР по региону.

Напомним, в январе несколько жителей Челябинска попали в больницу с гепатитом А после обеда в этом кафе. По предварительным данным, случаи заболевания вирусным гепатитом А связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, где были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. По данному факту проводится доследственная проверка. С гепатитом А в больницу попали порядка 50 человек.

В кафе отсутствовала программа производственного контроля. Заготовка, хранение, технология приготовления и реализации продуктов питания производились с нарушениями. Некоторые продукты хранились без маркировок о наименованиях и сроках годности. У ряда сотрудников отсутствовали сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации. Обязательный ежедневный осмотр работников не проводился.

Центральный районный суд признал индивидуального предпринимателя, осуществляющую деятельность в кафе, виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток. Добавим, что хозяйка кафе в суд не пришла.