23 Января 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области с поджигателя муниципальной квартиры взыскали два миллиона

В Тюменской области суд взыскал 2 миллиона рублей с поджигателя за пожар в муниципальной квартире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В декабре 2021 года житель Мальково облил одежду, мебель в квартире деревянного дома по ул. Строителей (где ранее проживал), поджег ее и скрылся с места происшествия. Разгоревшееся пламя распространилось на соседние пять квартир. 

Злоумышленника задержали. В сентябре 2021 его осудили за умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба. 

"В результате преступных действий обвиняемого огнем полностью уничтожена квартира, находящаяся в муниципальной собственности Мальковского муниципального образования,  стоимостью 2 млн рублей. Прокурор района, действуя в рамках полномочий, предоставленных ч.1 ст.45 ГПК РФ, обратился в интересах Мальковского муниципального образования в суд с иском о взыскании причиненного ущерба в сумме 2 млн рублей с поджигателя", - говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение не вступило в законную силу.

Теги: пожар, муниципальная квартира, поджиатель



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